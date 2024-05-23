Antalya'da Denize Sıfır Çardaklarda Yangın: 2 Çardak Kül Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Denize Sıfır Çardaklarda Yangın: 2 Çardak Kül Oldu

Antalya\'da Denize Sıfır Çardaklarda Yangın: 2 Çardak Kül Oldu

Antalya'da otellere komşu, denize sıfır inşa edilen çardaklarda çıkan yangında 2 çardak tamamen yanarak küle döndü. Geçtiğimiz yıl aynı bölgede meydana gelen yangında ise 4 çardak küle dönmüştü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

23.05.2024 23:57
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Antalya'da otellere komşu, denize sıfır inşa edilen çardaklarda çıkan yangında 2 çardak kül oldu. Aynı bölgede geçtiğimiz yıl da yangın çıkmış ve 4 çardak küle dönmüştü.

Olay, saat 21.45 sıralarında Aksu ilçesi Kumköy Sahili'ndeki çardaklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriman Yıldız'a ait çardakta henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangında, alevler yan tarafında bulunan başka bir çardağa da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 çardak tamamen yanarak küle dönerken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"Bir anda alev aldığını görmüşler"

Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, yangını gören bölge sakinlerinin çatı kısmında yer alan güneş panelinden kıvılcım çıktığını, ardından bir anda çardağın alev aldığını ve tüp patlama sesi duyduklarını söylediğini belirtti. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Geçtiğimiz yıl 4 çardak küle dönmüştü

Öte yandan geçtiğimiz yıl Nisan ayında da aynı bölgede yine yangın çıkmış ve 4 çardak küle dönmüştü. O yangında ise bölge sakinleri kundaklama iddiasında bulunmuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Denize Sıfır Çardaklarda Yangın: 2 Çardak Kül Oldu - Son Dakika

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