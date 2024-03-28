Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı

Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.