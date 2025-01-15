Antalya'da Drift ve Akrobasi Ceza Yağdı - Son Dakika
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Antalya'da Drift ve Akrobasi Ceza Yağdı

Antalya\'da Drift ve Akrobasi Ceza Yağdı

Antalya'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza uygulanarak belgeleri iptal edildi.

15.01.2025 14:58
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Antalya'da, attığı drift trafik kazasıyla sonuçlanan lüks otomobil ve kara yolunda trafiği tehlikeye düşürerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu kural tanımazlara ceza yağdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince "drift atmak, akrobatik hareketler yapmak ve trafik uygulama noktasında 'DUR' ikazına uymamak" gibi trafik kural ihlalleri yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulanarak sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, drift atarken çekilen görüntülerini yayınlayan sürücünün kaza yaptıktan sonra görüntülerini paylaşırken, yine kara yolunda motosikletle akrobatik hareketler yapıp tek teker üzerinde kilometrelerce hıza ulaşan motosiklet sürücüsünü de affetmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Drift ve Akrobasi Ceza Yağdı - Son Dakika

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