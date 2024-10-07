Antalya'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 22 Yaralı

Antalya\'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 22 Yaralı

Antalya'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti.

07.10.2024 18:25
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Antalya'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, dün gece saat 00.15 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi'nin kesişiminde meydana gelmişti. Düğünden döndükleri öğrenilen Ahmet E. (48) idaresindeki 09 HJ 286 plakalı minibüs ile Gökhan G.'nin kullandığı 07 BON 549 plakalı Audi marka araç kavşakta çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs geldiği istikamete ters dönerken, araçta bulunan yolcular camlardan yola savrulmuştu. Caddenin savaş alanına döndüğü kazayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Mahalle sakinleri yola savrulan yaralılara yardım etmek için kaza yerine koşmişti. Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan Ömer Oğuz isimli yolcunun hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika

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