 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Engelli Park Yerlerine Park Eden 625 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Engelli Park Yerlerine Park Eden 625 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da, engelli vatandaşlar için ayrılan park yerlerine engelleri olmamasına rağmen park eden 625 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, engelli vatandaşların park mağduriyetlerinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Antalya\'da Engelli Park Yerlerine Park Eden 625 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
11.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:12
Abone Ol

Antalya'da engelli vatandaşlar için ayrılan park yerlerine engelleri olmamasına rağmen park eden 625 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 5-10 Ocak tarihleri arasında, engelli vatandaşların park mağduriyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler denetim kapsamında engelli vatandaşlar için ayrılan araç park yerlerine, engelleri olmamasına rağmen park eden 625 sürücüye idari para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Antalya, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Engelli Park Yerlerine Park Eden 625 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


17:23
TFF'den 4 kulübe ceza: Para cezaları ve hak mahrumiyeti TFF'den 4 kulübe ceza: Para cezaları ve hak mahrumiyeti
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü

Son Dakika
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
15:17 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:49 Google, farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Engelli Park Yerlerine Park Eden 625 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement