Antalya\'da Engelli Park Yerlerine Park Eden 625 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da engelli vatandaşlar için ayrılan park yerlerine engelleri olmamasına rağmen park eden 625 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 5-10 Ocak tarihleri arasında, engelli vatandaşların park mağduriyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler denetim kapsamında engelli vatandaşlar için ayrılan araç park yerlerine, engelleri olmamasına rağmen park eden 625 sürücüye idari para cezası uyguladı. - ANTALYA