Antalya'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Memleketine Gönderildi - Son Dakika
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Antalya'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Memleketine Gönderildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Ayken Çağıran'ın cenazesi ağabeyi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Konya'ya götürüldü. Çağıran'ın şiddet sebebiyle boşandığı, defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Kardeşinin cenazesini teslim alan acılı ağabey, 'Sonunda kardeşimi katletti' dedi.

23.06.2024 13:40
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Ayken Çağıran'ın cenazesi ağabeyi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Konya'ya götürüldü. Çağıran'ın şiddet sebebiyle boşandığı, defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Kardeşinin cenazesini teslim alan acılı ağabey, "Sonunda kardeşimi katletti" dedi.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Afyon'un Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu (48), yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) tartıştıkları sırada üzerinde taşıdığı bıçak ile boğazını keserek öldürmüştü. Çağıran'ın ölüp ölmediğini kontrol eden ve başından ayrılmayan Kocaoğlu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alınmıştı.

"Sonunda kardeşimi katletti"

Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ayten Çağıran'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ağabeyi Ayhan Çağıran tarafından teslim alındı. Kardeşinin evli olduğu dönemde Kocaoğlu'ndan şiddet gördüğünü ve birkaç kez uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Şiddetine dayanamadığı için boşandılar. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı. Bayramın son günü Antalya'ya gelerek kardeşimi takip etmiş. Sonunda kardeşimi katletti" diyerek acısını dile getirdi. Ayten Çağıran'ın cenazesi defnedilmek üzere Konya'nın Ereğli ilçesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Memleketine Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Memleketine Gönderildi - Son Dakika
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