Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi oğlu: 'Ben öldürmedim' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi oğlu: 'Ben öldürmedim'

Antalya'da evinin mutfağında boynunda ve kol kısmında bıçak kesileriyle kanlar içerisinde ölü bulunan Pakistanlı asıllı kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şüpheli, 'Ben öldürmedim' dedi.

03.05.2024 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi oğlu: "Ben öldürmedim"

ANTALYA - Antalya'da evinin mutfağında boynunda ve kol kısmında bıçak kesileriyle kanlar içerisinde ölü bulunan Pakistanlı asıllı kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şüpheli, "Ben öldürmedim" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen Pakistan asıllı A.A.Q. (30), eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin mutfakta kanlar içerisinde olduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İngilizce öğretmeni oğlu gözaltına alındı

Mutfakta kanlar içerisindeki cesedi inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boynunda ve kol kısmında bıçak kesilerinin olduğunu tespit etti. Ekiplerin, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izleri örnekleri aldığı gözlendi. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler geniş çaplı araştırma başlatırken, sözlü ifadesi alınan kadının oğlu A.A.Q. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

8 Nisan'da yaşadıkları eve yeni taşındıkları öğrenilen kadının cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Ben öldürmedim"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Ashfaq Ahmad Qureshi'nin oğlu A.A.Q., ifadesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolüne getirildi. A.A.Q., adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin 'Anneni neden öldürdün?' sorusuna, 'Annemi ben öldürmedim' cevabını verdi.

Kaynak: İHA

Pakistan, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi oğlu: 'Ben öldürmedim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:45:00. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi oğlu: 'Ben öldürmedim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement