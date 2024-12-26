Antalya'da Falezlerden Deniz Suyuna Düşen Araç Aranıyor - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerden Deniz Suyuna Düşen Araç Aranıyor

Antalya\'da Falezlerden Deniz Suyuna Düşen Araç Aranıyor

Antalya'da bir otomobilin falezlerden denize düştüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

26.12.2024 01:50
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Antalya'da bir otomobilin falezlerden denize düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Karadan, denizden ve termal kameralı dron ile de havadan yapılan uzun arama çalışmalarında aracın sadece plaka ve tampon kısmına rastlanırken, hava şartlarının elverişsiz olması dolayısıyla çalışmalara sabah devam etmek üzere ara verildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler ismi öğrenilemeyen görgü tanığının ifadeleri doğrultusunda bölgede arama başlattı.

Falezler didik didik arandı

İtfaiye ve AFAD ekipleri görgü tanıdığının gösterdiği noktada oluşturdukları ip düzeneği ile falezleri didik didik aradı. Aracın denize düştüğü ihtimaline karşı deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de bölgedeki aramalara katıldı. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uzun süren aramalar sonucunda dalgalar arasında tespit edilen bir nesne üzerinde yoğunlaşan ekipler 34 CHK 531 plakalı otomobilin plakasına ulaştı. Yapılan plaka sorgulamasında araçtaki şahsın E. Ş. (27) olabileceği üzerinde duruluyor.

Termal kameralı dron ile arama yapıldı

E. Ş.'nin araçta olup olmadığı yönünde gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle ekipler arama yapmakta zorlandı. Bu sırada olayı haber alarak bölgeye gelen E. Ş.'nin yakınları endişeli gözlerle ekiplerin arama çalışmasını izledi. AFAD tarafından getirilen termal kameralı dron ile de bölgede detaylı arama yapıldı. Sert dalgalar nedeniyle dalgıçların arama yapamaması ve can güvenliklerini korumaları gerektiği için aramalara sabah erken saatlerde yeniden başlanmak üzere ara verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Falezlerden Deniz Suyuna Düşen Araç Aranıyor - Son Dakika

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