Antalya'da Falezlerden Düşen Alkollü Adam - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerden Düşen Alkollü Adam

Antalya\'da Falezlerden Düşen Alkollü Adam

Muratpaşa'da falezlerden düşen alkollü Muharrem E., sağlık görevlisine tepki gösterdi.

28.01.2025 13:38
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Antalya'da bir kişinin falezlerden düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Başından yaralanan alkollü şahıs kendisine yardım etmeye çalışan 112 Acil Sağlık görevlisine "Sen de her şeye karışıyorsun" dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin kayalıklardan düştüğü ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine verilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parkın girişe yasak olan kayalık bölümünde bir kişinin yattığını gördü. Yaklaşık 3 metrelik patika alandan yuvarlandığı anlaşılan ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılıp, isminin Muharrem E. (67) olduğu öğrenilen yaşlı adama ilk müdahale, motorize 112 ekibi tarafından yapıldı.

Vatandaşların yardımıyla çıkartıldı

Sağlık görevlisinin kendisine sorduğu sorulara tepki gösteren yaşlı adam "Sen de her şeye karışıyorsun" dedi. Şahsın kaçak alkol kullanmış olabileceği ihtimali üzerine nereden aldığının sorulması üzerine Muharrem E. görevlilere, "Benim kaçakla işim olmaz" cevabını verdi. Alkollü olduğu görülen Muharrem E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamı bulunduğu yerden çıkartan vatandaşlardan Samet Tapucu, "Deniz polisi aşağıdan bağırıyordu 'atlama' diye. Ben de aşağıya sessizce indim, tuttum. Kolluk kuvvetleri geldi. Düşmüş ama atacaktı kendisini" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Falezlerden Düşen Alkollü Adam - Son Dakika

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