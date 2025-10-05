Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu

05.10.2025 16:36
Antalya'da jetski kullananların ihbarıyla denizden çıkarılan 18 yaşındaki genç kızın kimliği belirlendi.

Antalya'da denizde jetski kullanan vatandaşların bir kişinin yaklaşık 35 metrelik falezlerden düştüğü ihbarı ile harekete geçen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, bir genç kızın cansız bedenine ulaştı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya yakın bir konumda jetski ile suda bulunan vatandaşlar bir kişinin yaklaşık 35 metrelik falezlerin üst noktasından denize düştüğünü gördü.

35 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Belirtilen konuma gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde yapılan kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde bir kadına ait olduğu belirlenen cansız bedene ulaştı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Deniz polisi genç kızı sudan çıkartarak bota aldığı cansız bedenini Antalya Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın yüz tanıma sistemi (YTS) ile yapılan sorgusunda kimliğinin Fatma Dilek Yılmaz (18) olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

