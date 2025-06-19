Antalya'da Falezlerden Düşen Rus Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerden Düşen Rus Kadın Kurtarıldı

Antalya\'da Falezlerden Düşen Rus Kadın Kurtarıldı
19.06.2025 16:00  Güncelleme: 16:08
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Antalya'da yasak olan 35 metrelik falezlerden manzara izlemek isteyen Rus kadın, çitleri aştıktan sonra dengesini kaybederek 15 metre yuvarlandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından kadını bulunduğu yerden kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

Antalya'da yaklaşık 35 metrelik falezlerden manzara izlemek isteyen Rus kadın çitleri aştığı sırada dengesini kaybederek düşüp yaklaşık 15 metre yuvarlandı. İtfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu hazırlanan ipli düzenekle ölümün kıyısından dönen kadın bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan varyantlarda meydana geldi. Tatil amacıyla Antalya'ya gelen Rus çift Konyaaltı Sahilinde denize girdikten sonra öğlen saatlerinde varyantların üst kısmına geldi. Burada yüksekliği yaklaşık 35 metre olan, girişin uyarı tabelası ve çitlerle kapatılan ve girişin yasak olduğu falezlerin üst noktasına geçmek istedi. Uyarı tabelasını rağmen çitleri aşan erkek turist aşağıya indikten sonra kadını yanına çağırdı. Çitleri aşan Rus kadın bir anda dengesini kaybederek önce 5 metre yükseklikten düşüp sarp kayalık alandan aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre yuvarlanan Iulia S.(45) dik yamacın birkaç metre ötesinde durabildi.

1 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezine durumu bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının yanına ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Rus kadını bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip ve AFAD görevlilerinin yardımıyla Iulia S. sedyeye alınarak hazırlanan halatlı düzenek yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Vücudunda kırık ve ezikler olduğu tespit edilen Rus kadın ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Bir anda çığlık koptu"

Çitleri aştığı sırada kadının dengesini kaybederek düştüğü belirten görgü şahidi Melek Bora, "Yanında bulunan adam onu çağırdı. Çitleri aşıp ayağını atınca ineceğini tahmin etti, o sırada dengesini kaybedip düştü. Zaten tehlikeli bir yer" dedi. Arkadaşları ile birlikte oturdukları sırada çığlık sesini duyduklarını ve aşağıya düşen kadını gördüklerini belirten Elfin Tuana Taşcı ise, "Biz köşede oturuyorduk, adam oradan inmeye başladı. Çalılardan falan ses geliyordu, biz çok korktuk. Bir anda bir çığlık koptu. Sese baktığımızda kadının düştüğünü gördük" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Falezlerden Düşen Rus Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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