Antalya\'da Falezlerden Düşme Kazası

Antalya'da falezlerde manzara izleyen bir kişi, dengesini kaybedip yaklaşık 5 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düştü. Yaralanan vatandaş tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parktaki falezler kısmında manzara izleyen Kadir Ö. (36) dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Kadir Ö.'ye ilk yardım ise düştüğünü fark edip ona yardım eden çevredeki vatandaşlardan geldi. Bulunduğu yerden güvenli bölgeye getirilen Kadir Ö.'ye, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Başı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde sıyrıklar oluşan talihsiz adam, tedavi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA