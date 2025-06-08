Antalya\'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kemer yolunda feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti, 4 yaralı

Sol şeride geçmeye çalışan otomobile arka arkaya gelen 2 motosiklet çarptı

ANTALYA - Antalya'da Kemer yolunda sol şeride geçmeye çalışan otomobile, hızla gelen motosikletlerin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası kaydedilen görüntüler kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya-Kemer yolu üzerinde, Büyük Çaltıcak'ı geçtikten sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sol şeride geçmeye çalışan otomobile, aynı yönde hızlı şekilde gelen iki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve üzerindeki sürücüler yola savruldu.

Motosikletlerden birinde bulunan M.K. ve E.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. ve E.E. ise yaralandı. Otomobilde bulunan S.A. ve S.A. da kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet üzerindeki iki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sonrası araç kamerasına yansıyan görüntülerde yola savrulan motosikletler ve yerde yatan yaralıların görüntüsü kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.