Antalya'da Feci Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Feci Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Feci Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti
12.07.2025 09:38  Güncelleme: 09:47
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Antalya'da lunapark dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı baba-oğul hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntüleri kazanın dehşetini ortaya koyarken, kazaya tanık olanlar olayın etkisinden kurtulamıyor.

Antalya'da yaz tatili için yanına geldiği babası ile birlikte gittiği lunapark dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıkarak çarptığı baba-oğlu hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Feci kazaya şahit olan işletmeci "Hala kazanın etkisindeyim' diyerek dehşet dolu o anları anlattı.

Önceki gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada İzmir'de annesi ile birlikte yaşayan ve yaz tatilinde babası Yunus Tekerci'nin yanına gelen 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci babası ile birlikte lunaparka gitmiş, bir süre burada birlikte vakit geçiren baba oğul eve dönmek üzere yola çıkan ve kaldırımda yürümeye başlayan baba-oğula alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyeti kaybeden Caner S.'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri 8 yaşındaki 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan baba Yunus Tekerci ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

"Oğlumla birlikte ben de öldüm"

İzmir Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Adem Efe Tekerci'nin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 11 ilimizi etkileyen 7.8 ve 7.5 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalandığı ve annesi tarafından enkazdan çıkarıldığı öğrenilirken acılı anne Çağla Öz "Ben oğlumu enkazdan sapasağlam çıkardım. Gözüm gibi bakıyordum sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini almaya geldim. Oğlumla birlikte ben de öldüm, benim de canımı aldılar" diyerek gözyaşı dökmüştü. Gözyaşları içinde Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenazeleri teslim alınan talihsiz baba-oğul dün Burdur'un Bucak ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Caner S.'nin kullandığı otomobilin orta refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak kaldırıma doğru yöneldiği ve bu sırada el ele kaldırımda yürümekte olan Yunus Tekerci ve 8 yaşındaki oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarptığı görüldü.

Dehşet dolu o kaza anını anlattı

Kazanın yaşandığı noktada büfe işleten ve dehşet dolu o anlara şahit olan Cüneyt Akyüz, "Hızla bir araç geldi, ardından da bir ses çıktı. Sese doğru baktığımda büyük bir kaza olduğunu aracın olduğu yerde döndüğünü gördüm. Hemen yardıma gittik" dedi.

Kaza yerine gittiklerinde ilk başka araçtan çıkan 2 yaralıyı gördüklerini söyleyen Akyüz, "Aradan birkaç dakika geçtikten sonra insanlar 'Burada çocuk var' diye seslendi. Bizde çocuğa doğru yaklaştık. Kalp masajı yapan hemşire bir hanımefendi vardı. Elinden geldiğince çocukla ilgilendi. Ama vücut bütünlüğü yoktu. Biraz daha vakit geçince kaldırımın alt kısmında bulunan kaza yerinden 17-18 metre mesafede boş arazide birisinin olduğunu söylediler. Babası o tarafa doğru fırlamış aracın çarpma etkisiyle orada yatıyordu. İlk başta konuşup hareket edebiliyordu. Hemen taşıdık hızlıca ambulansa, fakat hastanede rahmetli olmuş" şeklinde konuştu.

"Hala kazanın etkisindeyim"

Kazanan yaşandığı noktada daha öncede ölümlü ve büyük kazaların yaşandığını vurgulayan Cüneyt Akyüz, "Baba evladını elinden tutup lunaparka götürüp gezdirmek istiyor. Ama bir bakıyorsun ki ölüm hiç alakasız bir yerden sana geliyor. Allah ailesine sabır sıhhat versin. Çok üzüldüm, dünden beri etkisindeyim zaten. Elimizden keşke daha fazlası gelseydi. Biz yapmaya çalıştık ama elimizden o kadar geldi. Bu yolda sürekli kaza oluyor. Belediyenin, kamu kurumlarının ve UKOME'nin bir karar çıkartıp bu güzergaha koruyucu bir bariyer yapması bence zaruri, bir çok insan zarar görüyor. Bu yol çok dar bir yol, buradan binlerce araç geçiyor. Biraz daha genişletilse bence biraz daha sağlıklı olacaktır vatandaşlar için" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Feci Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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