Antalya'da Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü - Son Dakika
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Antalya'da Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü

Antalya'da etkili olan fırtına sonucu devrilen bazı ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı. Bir sürücü sabah uyandığında aracının üstünde devrilmiş bir ağaçla karşılaştı.

24.11.2024 18:37
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Antalya'da fırtınaya dayanamayan ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi

ANTALYA - Antalya'da dün etkili olan fırtınadan dolayı devrilen ağaçlardan bazıları, araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarısının ardından sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'nın farklı noktalarında dün gece bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan bazıları da park halindeki araçlara zarar verdi. Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3039 sokak üzerinde Zülküf Günay Demirhanoğulları'na ait aracın üzerine gece saatlerinde araç devrildi. Sabah uyandığında otomobilinin üzerinde ağacı gören sürücü şoke oldu.

Demirhanoğulları, "Akşam çok kötü bir fırtına vardı. Sabah kalktım bir baktım. Aracımın üzerine ağaç devrilmiş. Polis ve itfaiye geldiler baktılar. Belediye ekiplerini bekliyorum ağacı kaldırdıklarında zararım ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü - Son Dakika
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