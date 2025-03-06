Antalya'da Gecekonduda Yangın Alarmı

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Gecekonduda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da boş bir gecekonduda çıkan ve içerde 2 aylık bir çocuğun olduğu ihbarı itfaiye polis ekiplerini alarma geçirdi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4947 sokak üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan müstakil evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gündüz saatlerinde işe giden ailenin küçük çocuklarını ikamette yalnız bıraktığını bilen mahalle sakinleri içerde ailenin 2 aylık çocuğunun olabileceğini söylemesi üzerine itfaiye polis ekipleri alarma geçti.

Ekipler gecekonduda arama yaptı

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri dumanların sardığı ikametteki yangına müdahale ederek söndürdü. İçerde küçük çocuğun olabileceği ihtimaline karşı müstakil ikamet içerisinde arama yapan itfaiye ekipleri evde kimseye rastlamadı. Çocukların birkaç gün önce aile tarafından devlet korumasına verildiği öğrenildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Kimsenin bulunmadığı ikamette çıkan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.