Antalya'da Genç Kız Falezlerden Düştü - Son Dakika
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Antalya'da Genç Kız Falezlerden Düştü

Antalya\'da Genç Kız Falezlerden Düştü

20 metreden kayalıklara düşen 15 yaşındaki Yağmur Z., deniz polisi tarafından kurtarıldı.

30.01.2025 10:29
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Antalya'da yaklaşık 20 metrelik falezlerden kayalıklara düşen genç kızın yardım çığlıkları geceyi inletti. Deniz polisi tarafından bulunduğu yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falez bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yardım çığlığını duyan vatandaşlar sesin geldiği yöne ilerledi. "Yardım edin, dayanamıyorum" diyerek yardım isteyen kız sesinin, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten deniz seviyesindeki kayalık alanda olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadan ulaşılamayınca deniz polisi devreye girdi

Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri karadan ulaşımın imkansız olduğu kızın bulunduğu alan için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipten destek istendi. Bölgeye gelen deniz polisi bölgede arama yaparken genç kız ekiplere "Buradayım" diyerek yerini belli etmeye çalıştı. Sığ ve kayalık alana girmekte zorlanan deniz polisi kısa süreli uğraşın ardından genç kıza ulaştı. Deniz polisinin kucağına alarak kayalık alandan çıkardığı genç bota alınırken yaraları nedeniyle acı içinde çığlık attığı görüldü.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İsminin Yağmur Z. (15) olduğu öğrenilen kız çocuğu, deniz polisi tarafından botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi polis botunda yapılan Yağmur Z., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yağmur Z.'nin düşme neticesinde vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, sağlık görevlileri sık sık uyumaması konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Genç Kız Falezlerden Düştü - Son Dakika

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