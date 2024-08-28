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Antalya'da Geniş Çaplı Trafik Denetimi

Antalya\'da Geniş Çaplı Trafik Denetimi

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı denetimlerde 324 araç kontrol edildi, 38 sürücüye alkolden işlem uygulandı ve 3 araç men edildi.

28.08.2024 15:41
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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri dün gece geniş çaplı denetimler yaptı. Denetimlerde 324 araç kontrol edildi, 38 sürücüye alkolden işlem uygulandı ve 3 araç men edildi.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından dün gece Atatürk Bulvarı, Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Dumlupınar Bulvarı'nda geniş çaplı denetimler yapıldı. Denetimlerde ehliyet, sigorta, araç muayene, alkol ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi. Cezadan kaçamayan vatandaşların tepkileri kameralara yansıdı. Alkollü olduğu için arkadaşına aracını kullandıran Muzaffer Özkan, cezanın arkadaşına yazıldığını ve kendisinin ödeyemeyeceğini belirtti, "Pişman değilim, 3 bin lira olsa gene öderim" dedi. Yüksek sesli müzik nedeniyle ceza alan diğer sürücü ise, "Cezayı Muzaffer ödeyecek, benimle bir alakası yok. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun" şeklinde konuştu. 0,24 promil alkollü çıkan Burak Beyazidoğlu ise alkol kullanmadığını ve kolonya nedeniyle sorun yaşadığını ifade etti.

"Polis ağabeylerimizin canı sağ olsun, 3 bin lira olsa gene öderim"

Alkollü olduğu için arkadaşına kendi aracını kullandıran Muzaffer Özkan, "Müzik açtık ve dinliyorduk. Çok güzel geziyorduk. Araba benim, bu arkadaş kullanıyor. Arkadaşım 690 TL ceza yedi çünkü ceza onun üzerine yazıldı ve e-devletinde gözüküyor. Ben ödeyemem, yarı yarıya ödersek 100 TL veririm. O öder, ben ödemem. Yalana gerek yok, alkollüyüm. 5 tane bira içtim, buna vereyim dedim sonra çevirmeye girdik. Pişman değilim, ileride bir daha açarım müziğin sesini. Polis ağabeylerimizin canı sağ olsun, 3 bin lira olsa gene öderim" dedi.

Yüksek sesli müzik dinlemekten ceza alan ve arkadaş kurbanı olduğunu belirten sürücü ise, "Lütfen dedi, sen kullan, çok ısrar etti, bende kullandım aracı. Arabasında da ses sistemi var. Bu da çok kötü bir şey. Cezayı Muzaffer ödeyecek, benimle bir alakası yok. 690 TL ceza yedim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun" şeklinde konuştu.

"Ellerimizi ve ayaklarımızı hep böcekler yedi. Biz de kolonya ile yıkadık"

0,24 promil alkollü çıkan ve ehliyetine 6 ay el konulan Burak Beyazidoğlu, "Eşim ve çocuklarımla ile birlikte seyahat ediyordum Alkollü bir durumumuz yok, ben alkol kullanmadım, anlamadım yani. Kuzenlerimiz burada yaşıyor, bir sahil turu yapıp gelelim dediler. Hastaneye gideceğim gerekirse kan veririm sıkıntı yok. Alkol kullanmıyorum zaten. Ellerimizi ve ayaklarımızı hep böcekler yedi. Biz de kolonya ile yıkadık. Ayaklarımıza kadar yıkadık. Kolonyadan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Polis memurunun aracın hareket etmesi için alkolsüz ehliyeti olan bir kişinin gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine ise Beyazidoğlu, "Eşim var ama ben alkollü değilim, alkol kullanmadım, onu anlatmak istiyorum, nasıl böyle oldu anlamadım" cevabını verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Geniş Çaplı Trafik Denetimi - Son Dakika

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