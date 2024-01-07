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Antalya'da Hafif Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı - Son Dakika
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Antalya'da Hafif Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, otobüste yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Antalya\'da Hafif Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı
07.01.2024 - 15:41,
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Antalya'da hafif ticari araç ile halk otobüs çarpıştı, kazada sıkışan hafif ticari aracın sürücüsünü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza, saat 13.30 sularında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Alınan göre; 07 AU 0402 plakalı, Abdülkadir Koşu (58) idaresindeki halk otobüsü ile İsmail Kondu (39) idaresindeki 06 CLP 049 plakalı hafif ticari araç Seyhan Caddesi ile Yeşilırmak Caddesi kesişiminde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Kondu'nun araçta sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile şoför sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şoför ambulans ile hastaneye kaldırılırken, otobüste ise yaralanan olmadı. Polis ekipleri yolu kısmen trafiğe kapatırken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

Halk otobüsü şoförü Abdülkadir koşu, "Sağ şeritten geliyordum, Kepez kent meydanından ilerleyen hafif ticari aracın şoförü yola çıktı. Onu görür görmez kendimi sola attım ama kaza oldu, yapacak bir yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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