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Antalya'da Hava Aracı Düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hava aracı ormanlık alana düşüp infilak etti, yangın söndürüldü.

06.11.2024 23:57
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Antalya'da hava aracı ormanlık alana düşüp infilak etti

Çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde bir hava aracı yerleşim yerlerine yakın mesafede ormanlık alan içerine düştü. Patlama sesi ile olay yerine gelen köylüler yaptıkları aramada kimseye ulaşamazken çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi İncekum Mahallesi Silgili Yatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hava aracı, ormanlık alan içerisine düştü. Yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzağa düşen hava aracını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak olayı bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, aracın düştüğü noktaya ilk olarak gelen köylüler alanda yaptıkları aramada kimseye ulaşamadı. Çevrede araca ait parçalar bulunurken, çıkan yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Olayın yaşandığı bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

Valilikten açıklama: Menşei araştırılıyor

Öte yandan Antalya Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada hava aracının maket uçak olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve menşei ile kalkış yerinin araştırıldığı belirtilerek, "Bugün saat 08.30 sularında Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi'nde bir hava aracının düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşmıştır. Ekiplerin olay yerine ulaşması sonucunda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen Hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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