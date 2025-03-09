Antalya\'da Hızlı Araç Takla Attı

Antalya'da tali yoldan aşırı hızlı şekilde çıkan otomobil seyir halindeki başka bir araca çarparak takla attı. Otomobile çarptıktan sonra refüj ve tabelayı parçalayarak takla atan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü olay yerini terk ederken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5017 sokaktan Çetin Emeç Caddesine çıkan H. O. Y.'nın kullandığı 07 LG 336 plakalı Audi marka otomobilin, aynı caddede seyir halindeki Ali A.'nın kullandığı 07 BUB 258 plakalı BMV marka araca çarptı. Aşırı süratli olduğu belirtilen 07 LG 336 plakalı otomobil, çarpmanın ardından refüjde bulunan trafik tabelaları ve refüj bordürünü parçaladıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 07 LG 336 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Naci K. ve Berk H. yaralanırken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü kaza yerini terk etti

Diğer otomobilin sürücüsü Ali A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet A. K. ise araçlarını çekiciye yükledikten sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kazanın ardından trafik ekipleri gelmeden ters dönen araçtan çıkarak olay yerini terk eden 07 LG 336 plakalı otomobil sürücüsü H.O.Y.'nin bir süre sonra Şelale Polis Karakoluna gittiği öğrenildi. H.O.Y.'nin sürücü belgesi olmadığı için olay yerini terk ettiği belirlenirken, şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, olay yerini terk etmekten 4 bin 512 TL, araç sahibine de aracını sürücü belgesiz birisine kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 41 bin 866 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA