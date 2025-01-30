Antalya\'da Huzur Operasyonu: 10 Gözaltı

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Antalya'da polis ekipleri tarafından 25 adrese düzenlenen "Şafak 07 Huzur 2" operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ayrıca aranan 4 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı 55 ekip, 177 personel ile helikopter ve dron desteğiyle Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesi'nde 25 adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kılıç, 45 adet tabanca fişeği, 17 adet tüfek kartuşu ile 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca farklı suçlardan aranan 4 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA