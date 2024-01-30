Antalya\'da İki Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Antalya'da iki katlı müstakil bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sırasında, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1225 Sokak üzerindeki iki katlı evde çıktı. Bir süredir kimsenin yaşamadığı ve kapılarının kilitli olduğu ahşap çatılı evin ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm evi kapladı ve ahşap çatı alev topuna döndü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın alt katı çok etkilemeden kontrol altına alındı. Yangında ikinci kat tamamen yanarken, alt katta yaşayan A.S., ise büyük korku yaşadı. A.S.'nin ve komşularının çabasına rağmen yangının büyüdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Öte yandan evdeki patlamalar ve çatının alevlere teslim olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA