Antalya\'da Kaçakçılığa Yönelik Operasyonlar

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri son 1 haftada gerçekleştirdiği operasyonlarla silah, sahte para, kaçak akaryakıt ve tütün mamulleri ele geçirirken, aranan şahısları da adalete teslim etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 20-27 Mayıs tarihleri arasında il genelinde kapsamlı operasyonlar düzenledi. "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheliye adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 209 adet fişek ele geçirildi. "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik operasyonda ise 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin üzerinde 3 adet sahte banknot bulundu.

Ele geçirilen malzemeler

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 5 ayrı olayda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 60 bin 900 adet boş/dolu makaron, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 3 bin 308 paket kaçak sigara, 412 adet kaçak elektronik sigara, 130 adet kaçak emtia, 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA