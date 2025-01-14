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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonları

Antalya'da son 1 haftada 4 şüpheli yakalandı, 2 tabanca ve kaçak tütün ele geçirildi.

14.01.2025 15:00
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 4 şüpheliyi örgüt kurmak, 2 kişiyi rüşvet ve 9 kişiyi yasa dışı tütün kaçakçılığı suçlarından yakaladı. Ayrıca, aranan 6 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan son 1 haftalık operasyonlar neticesinde, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' suçundan 4 şüpheliye adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 51 tabanca fişeği ele geçirildi. 'Rüşvet' suçundan ise 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 9 şüpheliye işlem yapıldı.

Kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 162 bin adet boş/dolu makaron, bin 490 paket kaçak sigara, 652 litre kaçak içki, 17 adet kaçak elektronik sigara ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise, Rusya'dan kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık suçlusu bir şahıs ve 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs dahil olmak üzere toplam 6 şahıs yakalandı. Kırmızı bültenle aranan şahıslar arasında, bir şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine, 5 şahıs ise cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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