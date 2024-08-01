Antalya'da Kadın ve Çocuk Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kadın ve Çocuk Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, sevgilisini taşla başına vurarak öldürdü ve olaya şahit olan sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu evde boğarak öldürdü. Jandarma ekipleri, olayın şüphelisini kısa sürede yakaladı. Şüphelinin çocuğu çuvala koyup evden çıkarmaya hazırlandığı ancak jandarma tarafından yakalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kişi, sevgilisini ormanlık alanda taşla başına vurarak, olaya şahit olan sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu da evde ellerini ve ayaklarını bağlayıp, boğarak öldürdü. Olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Korkunç olay, saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1191 sokakta meydana geldi. İddialara göre, Mehmet A. (48) isimli şahıs, sabah saatlerinde sevgilisi Aynur Çilli (43) ve Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli (8) ile birlikte Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ne gitti. Burada, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu Mehmet A., sevgilisi Aynur Çilli'yi başına defalarca taşla vurarak öldürüp, olay yerinden çocukla birlikte ayrıldı. Ormanlık alanda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri cesedin Aynur Çallı'ya ait olduğunu tespit etti.

Kan donduran detaylar

Jandarma yaptığı araştırmada Aynur Çilli'nin Mehmet A. ile birlikte yaşadığını belirledi ve araştırma için Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine geldi. Jandarma, Mehmet A.'yı evde yakalarken yine evde yapılan incelemede Bulutcan Çilli'yi elleri, ayakları ve boynundan iple bağlı olarak cenin pozisyonunda yerde ölü olarak buldu.

Mehmet A.'nın Aynur Çilli'yi öldürdükten sonra 8 yaşındaki Bulutcan Çilli'yi eve getirdiği ve olaya şahit olduğu için burada çocuğu boğarak öldürdüğü belirlendi.

Görgü tanığı: "Çocuğu çuvalla taşımaya çalıştı"

Öte yandan, olayın yaşandığı mahallede oturan komşu Selahattin Doğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Mehmet A. yaklaşık bir buçuk yıl önce mahallemize taşındı. Bugün jandarma ekipleri geldiğinde, ben de onlarla birlikte içeri girdim. Küçük çocuğu domuz bağıyla bağlı olarak yerde yatarken gördüm. Çok şaşırdım. Duyduğuma göre önce kadını ormanlık alanda taşla öldürmüş, ardından buraya gelerek çocuğu boğmuş. Adam jandarma tarafından evinin önünde yakalanmış. Daha sonra jandarma ekipleri tanık olarak ifademi almak için beni tekrar eve götürdüğünde, çocuğu yine aynı şekilde yerde yatarken gördüm. Boğazında plastik kelepçe vardı ve boğularak öldürülmüştü."

Katil zanlısının boğarak öldürdüğü çocuğu çuvala koyup, evden çıkarmaya hazırlandığı ancak çıkamadan jandarma tarafından yakalandığı öğrenildi.

Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Jandarma, Antalya, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kadın ve Çocuk Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:40 3 otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 5 yaralı 3 otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 5 yaralı
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
22:09 Trabzonspor, Ruzomberok’u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura yükseldi Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:16 Gazeteye ilan verdiler Eski Kayserisporlu Silviu Lung’un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı Gazeteye ilan verdiler! Eski Kayserisporlu Silviu Lung'un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 23:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kadın ve Çocuk Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement