Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu Kavga Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu Kavga Çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler arasında çıkan kavgada kamyonet sürücüsü motosiklet sürücüsü tarafından darp edildi. Darp eden şahıs ise olay yerini terk etti. Olayın ardından yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

30.07.2024 14:08
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler arasında çıkan kavgada kamyonet sürücüsü motosiklet sürücüsü tarafından darp edildi. Darp eden şahıs ise olay yerini terk etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cemal Gürsel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman T. idaresindeki 07 BHF 344 plakalı kamyonet, sağda durmak için sinyal verdiği esnada arkasından gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten inen sürücü, kamyonet sürücüsü Süleyman T.'yi araçtan indirerek hakaret etmeye başladı. Büyüyen tartışma sonucu kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsü Süleyman T.'yi darp ederek olay yerini terk etti. Darp sonucu yaralanan Süleyman T.'nin durumunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, Süleyman T.'yi darp ederek olay yerini terk eden motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu Kavga Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu Kavga Çıktı - Son Dakika
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