Antalya\'da Kaybolan Turist Kurtarıldı

Antalya'da ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan Alman uyruklu şahıs AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Çıralı Yanartaş mevkiinde dün akşam 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, Alman vatandaşın Thomas H. tatil için geldiği Antalya'da öğlen saatlerinde konakladığı otelden yürüyüş yapmak amacıyla çıktı. Çıralı Yanartaş mevkiine gelen Thomas H., burada vakit geçirdikten sonra havanın kararması ile dönüş yoluna geçti. Ancak Alman uyruklu turist dönüş yolunda ormanlık alanda yolunu kaybetti.

4 saatlik arama ile ulaşıldı

Karanlıkta dönüş yolunu bulamayan ve sarp kayalık arazide mahsur kalan Alman vatandaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Turistini telefonda tarif ettiği bölgeye gelen ekipler arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından Alman turiste ulaşıldı. Yorgun olduğu görülen turistin ilk olarak sağlık durumu kontrol edildi. Her hangi bir yaralanması olmadığı belirlenen Alman turist mahsur kaldığı yerden kurtarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA