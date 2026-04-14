Antalya\'da Kaybolan Yürüyüşçü Kurtarıldı

Antalya'da yürüyüş için çıktığı dağlık alanda yolunu kaybeden şahıs AFAD ekiplerince yeri dron ile tespit edilerek kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Oğuzhan A. (32) Altınyaka yolu üzerindeki dağlık alanda yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yolunu kaybeden Oğuzhan A. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu bildirdi. Oğuzhan A.'nın ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma asayiş ekipleri sevk edildi. Dağlık arazide Oğuzhan A.'yı arama çalışması başlatan ekipler şahıs ile iletişimin kopmasının ardından termal kameralı dron ile havadan arama yaptı. Dron desteğiyle yapılan arama çalışmalar sonucunda bulunduğu nokta tespit edilen Oğuzhan A. AFAD ekibinin kendisine ulaşması ile dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirten Oğuzhan A., aracıyla bölgeden ayrıldı. - ANTALYA