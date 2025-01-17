Antalya'da Kayıp Genç Muz Serasında Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp Genç Muz Serasında Bulundu

Antalya\'da Kayıp Genç Muz Serasında Bulundu

18 yaşındaki M.A, Gazipaşa'da ailesine ait muz serasında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

17.01.2025 15:48
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 18 yaşındaki genç, Bakılar Mahallesi'nde ailesine ait muz serasında iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Bakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden bir vatandaş, kayıp gencin ailesine ait muz serasında bir kişinin iple asılı olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın, kayıp olarak aranan M.A olduğu tespit edildi.

Adli tıpa gönderildi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek gerekli incelemelerini gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen M.A'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akyol'un intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken, gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, kayıp gencin kötü haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları olay yerine gelerek, gözyaşı döktü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayıp Genç Muz Serasında Bulundu - Son Dakika

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