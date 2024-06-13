Antalya'da kaza: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da kaza: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

13.06.2024 16:11
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişiden 22 yaşındaki araç sürücüsü, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya- Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Furkan Toker yönetimindeki 07 ANF 774 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan ve şarampolde yaklaşık 80 metre takla atan araç hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Demir ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kaya kazayı burnu bile kanamadan atlatmıştı.

Kazada yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Diğer taraftan kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın bariyerlere çarpması ve takla atması yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kaza: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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