Antalya\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde D65 karayolu Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müge Perdahlı (34) idaresindeki 34 GC 8681 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Müge Perdahlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA