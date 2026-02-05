Antalya\'da belediye kazısında kemik parçaları bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmaları sırasında kemik parçaları bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camii önünde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekiplerinin bölgedeki altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kazı sırasında toprak altında kemiklere rastlandı. Durumun fark edilmesi üzerine çalışmalar durdurularak, emniyet güçlerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler de bölgeye sevk edildi. İnsana ait olduğu değerlendirilen kemikler incelenmek üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazı alanında görevli personel Ayhan Kaçar, "Kazı çalışması yapıyorduk. Kemikler görülünce emniyete haber verdik" dedi.

Kepçe operatörü Adem Öztürk ise, "Kazı yaparken kemikler çıkınca çalışmayı bıraktık. Yetkililere haber verdik, olduğu gibi bırakmamız söylendi" diye konuştu.

Görgü tanıklarından Veysi Babacan, kemiklerin yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde fark edildiğini belirterek, "Yoldan geçen bir arkadaş kemikleri görüp fotoğrafladı. Ardından kepçeci arkadaş çalışmayı durdurdu ve polis ekipleri geldi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA