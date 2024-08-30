Antalya\'da Kemer Balıkçı Barınağı\'nda İzinsiz Yapılar Kaldırıldı

3.Sayfa

Antalya'da Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sit alanı içerisinde yer alan Kemer Balıkçı Barınağı'nda izinsiz yapılan yapıları kaldırdı.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 13.06.2024 ve 17850 sayılı Kurul Kararı gereği Kemer, Idyros Antik Kenti 1, 2 ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı kısmında kalan Balıkçı Barınağı'nda izinsiz yapılan yapılar kaldırıldı.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, platform üzerine yapılan demir profiller ve tahtalar ile üstü branda ve huylarla kapalı 20 adet yapıyı kaldırdı. İzinsiz yapılan 8 adet yapının sahiplerine ulaşılarak bilgi verildiği ve yapıların sahipleri tarafından kaldırıldığı belirtildi. - ANTALYA