Antalya'da Kırmızı Işık İhlali: 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kırmızı Işık İhlali: 1 Yaralı

Antalya'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, ATV'ye çarptı; ATV sürücüsü genç kadın yaralandı.

27.03.2025 15:52
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ATV, kırmızı ışıkta geçen otomobile böyle çarptı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ATV sürücüsü genç kadın yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077 sokak üzerinde meydana geldi. İbrahim Sözen Caddesine çıkmakta olan Gülnaz Koç'un kullandığı 07 BPH 931 plakalı ATV, seyir halindeki Bilal E.'nin kullandığı 31 AGG 451 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle başını ATV'nin direksiyonuna çarpan Gülnaz Koç yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Koç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında eşiyle aynı istikamete gittiğini belirten Gülnaz Koç'un kocası "Eşim ATV ile bende motosikletle aynı yere gidiyorduk. Kırmızı ışıkta durup, yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettik. Eşimin kullandığı araç bir anda kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kırmızı Işık İhlali: 1 Yaralı - Son Dakika

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