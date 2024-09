Manavgat'ta Kaza: Motosiklet Havaya Fırladı

3.Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırlayarak asfalt zemine düştü. Kazada otomobilin çarpması ile devrilen trafik lambası kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın üzerine devrildi. Kasklı sürücünün ölümden döndüğü kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Elif E.'nin kullandığı 07 FKN 72 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde olan Hüseyin Efe S.'nin kullandığı 07 LET 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı. Motosiklet sürücüsü kadın, başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Elif E. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metrelerce havaya fırladı

Öte yandan kaza anında Hüseyin Efe S.'nin kullandığı 07 LET 70 plakalı otomobilin çarptığı trafik lambası ve elektrik direği kırmızı ışıkta bekleyen Adnan Şahin'in kullandığı 38 AS 633 plakalı otomobilin üzerine düşerek maddi hasar oluşmasına neden oldu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücünün kırmızı ışık ihlali sonrası sol yönden otomobil ile çarpışması ve havaya fırladıktan sonra yere düşme anları ve devrilen trafik lambası ile elektrik direğinin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın üzerine düştüğü görüldü. - ANTALYA