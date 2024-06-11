Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araça Tur Minibüsü Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araça Tur Minibüsü Çarptı

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen ve içinde 6 kişinin bulunduğu ticari araca arkadan hızla gelen tur minibüsü çarptı. Her iki araçta da yaralanma olmazken, kazaya karışan araçlardaki kişilere köylüler yardım etti.

11.06.2024 10:01
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Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen ve içinde 6 kişinin bulunduğu ticare araca arkadan hızla gelen tur minibüsü çarptı. Ticari araç yaklaşık 10 metre sürüklenirken çarpmanın etkisiyle ön tekeri kırılan tur minibüsü yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Her iki araçta da kimse yaralanmazken kaza yapan araçlarda bulunanların yardımına o esnada traktörle geçmekte olan köylüler yetişti.

Kaza, Alanya- Manavgat D-400 karayolu üzerinde Tekandız mevkiinde meydana geldi. Kavşak sisteminde kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Hüseyin Tellioğlu'nun kullandığı 07 AOB 244 plakalı hafif ticari araca, Alanya istikametinden gelmekte olan Kadir Yıldırım'ın yönetiminde ki 07 BMF 953 plakalı turizm transfer aracı duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 10 metre sürüklenen hafif ticari aracın sol arka tekeri koparken, aşırı hızlı olduğu görülen ve içerisinde turistlerin olduğu transfer aracı yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Yardıma yoldan geçen köylüler yetişti

Kazaya karışan araçlardaki turist ve vatandaşların yardımına ise o sırada yoldan traktörü ile seyir halindeki Bayram Deniz isimli köylü vatandaş koştu. Traktörünü park eden Bayram Deniz, araçtakilerin çıkmasına yardım ederken sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Kaza anını anlatan Bayram Deniz, hafif ticari aracın kırmızı ışıkta beklediğini belirterek "Tur aracı kırmızı ışıkta duramayarak bekleyen araca arkadan çarptı. O kadar hızlıydı ki ben yan yolda olmama rağmen refüjü aşıp bana da çarpacak diye korktum" dedi.

'Neye uğradığımızı şaşırdık'

Maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri her iki araçta bulunanlar kazayı burunları dahi kanamadan atlatırken Akseki'den düğüne gitmekte olan aile akrabalarının arabalarıyla yollarına devam ederken, transfer aracında bulunan turistler olay yerine gelen bir başka transfer aracına aktarılarak yollarına devam etti. Hafif ticari araç sürücüsü Hasan Hüseyin Tellioğlu "Işıklara yaklaştığım sırada trafik lambası yeşilden sarıya dönünce durdum. 10 saniye bekledikten sonra ışık kırmızıdayken arkadan gelen aracın çarpmasıyla aracım bir anda sürüklenerek ışıkları geçti. Allahtan araçtaki aileme bir şey olmadı. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araça Tur Minibüsü Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araça Tur Minibüsü Çarptı - Son Dakika
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