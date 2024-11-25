Antalya\'da Konaklama ve Kiralama Denetimi

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Antalya'da polis, günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmaları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren bin 651 günübirlik konaklama yerleri ile 71 araç kiralama firmasına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 26 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", 5 şahsa "Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan", 1 araç kiralama firmasına "Kayıtsız kiralama yapmaktan", 2 araç kiralama firmasına da "Denetime katılmamaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA