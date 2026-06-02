Antalya\'da Kontrolden Çıkan Araç Kaos Yarattı

02.06.2026 11:10
Antalya'da gaz pedalı takılı kalan otomobil, petrol istasyonundan tamirhaneye daldı, 7 araç zarar gördü.

Antalya'da gaz pedalı takılan ve kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce petrol istasyonunda bulunan kafeteryanın içinden geçen otomobil, ardından tamirhaneye daldı. 7 aracın zarar gördüğü ve bir çalışanın aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Kepez ilçesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi 3189 Sokak ile Hurdacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan 07 E 8688 plakalı otomobil kontrolden çıkarak son gaz petrol istasyonuna girdi. İstasyonda bulunan çalışanlar ve vatandaşların hayretler içerisindeki bakışları arasında kafeteryanın içinden geçen otomobil ardından araçlara çarpmaya başladı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Hızını alamayarak istasyondan çıkan ve son gaz ilerlemeye devam eden araç sokak üzerinde bulunan bir tamirhaneye doğru yöneldi. Son sürat iş yerine doğru ilerleyen otomobil park halindeki 3 araç ve 1 minibüse çarptı. O anlarda araçlardan birisinde parça değiştirmekte olan tamirhane çalışanı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aracın çarptığı minibüste bulunan araç sahibi ise çarpmanın şiddetiyle açık olan kapıdan dışarıya fırladı.

7 araca çarptı

Sürücüsünün geri vitese aldığı araç son olarak yol kenarında bulunan bir otobüse çarptıktan sonra durabildi. Toplam 7 aracın zarar gördüğü olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş yerine doğru hızla gelen otomobilin tamirhane önünde park halinde bulunan müşterilere ait araçlara çarpması, o anlarda bir aracı tamir eden çalışanın aracın üzerine doğru geldiğini fark ederek son anda kaçması ve minibüs içerisinde bulunan bir kişinin çarpmanın şiddeti ile araçtan dışarıya düştüğü anlar yer aldı.

Kafeteryanın içinden geçti

Büyük panik yaşanan olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kontrolden çıkan ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Kontrolden çıkan otomobilin daldığı iş yerinin sahibi Durmuş Türküm, "80 yaşlarında bir amcamız petroldeki simit restoranı dağıtıp sonra buraya daldı, araçları pert etti. Önce petrolün içini dağıtmış, oradan son sürat buraya geliyor. Şurada çöpün orada bir tane kurtarıcı var. Ona çarpıyor, sonra buradaki 4 arabaya çarpıyor" dedi.

Üzerine gelen araçtan son anda kaçtı

Çok sayıda araçta zarar meydana geldiğini belirten Türküm, "Ardından geri geri gidip otobüse çarptı. Bayağı bir ortalığı revan etti. Araçlar kullanılamaz hale geldi. İçlerinde müşteri araçları da var. Çırağımızı da Allah korudu. Minibüsün içindeki müşteri de vurunca şiddetle dışarı uçtu. Kolu ve kalçasında kırık olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Üzerine gelen aracı fark ederek son anda kaçan iş yeri çalışanı Enes Seçer ise, "Ben burada dinamoyu bağlıyordum. Arabanın sesini duydum, lastik sesleri geldi. Baktım buraya girecek, hemen arka tarafa son anda kaçtım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

