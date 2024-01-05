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Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına dalması sonucu evli bir çift hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı, otomobilin hızla durakta bekleyen vatandaşlara çarpması ve metrelerce savrulmasıyla sonuçlandı. Olay yerinde inceleme çalışmaları devam ederken, soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 16:31,
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Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına dalması sonucu yaşanan kazada metrelerce savrulan evli çift olay yerinde yaşamını yitirirken, yine durakta bekleyen 1 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, otobüs bekleyen ve evli olduğu öğrenilen çift ile yine kaldırımda bekleyen bir başka vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savrulurken, feci kazada evli çift olay yerinde hayatını kaybetti; kaldırımdaki diğer vatandaş ile otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara hızlı bir şekilde çarpması ve metrelerce savrulması yer aldı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışması devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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