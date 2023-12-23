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Antalya'da Korsan Taksiye Trafikten Men Cezası - Son Dakika
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Antalya'da Korsan Taksiye Trafikten Men Cezası

Antalya'da polisin asayiş uygulamasında korsan taksi taşımacılığı tespit edilen otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, korsan taksi taşımacılığı yaptığı şüphesiyle durdurulan otomobilde şoförün araçtaki iki kişiyi uygulama üzerinden iletişim kurup aldığı tespit edildi. Şoför ve yolculara trafik idari para cezası uygulanırken, araç otoparka çekildi.

Antalya\'da Korsan Taksiye Trafikten Men Cezası
23.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:12
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Antalya'da polisin asayiş uygulamasında korsan taksi taşımacılığı tespit edilen otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Akdeniz Bulvarı üzerinde "Korsan Taksi Taşımacılığı" yaptığı şüphesi ile durdurulan otomobilde şoförün araçtaki iki kişiyi uygulama üzerinden iletişim kurup Akdeniz Bulvarı üzerinde aldığı tespit edildi. Olay yerine çağrılan trafik ekiplerince, şoför olan M.K. isimli şahıs ile yolcu olan F.K. ve İ.E. isimli şahıslara trafik idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Konyaaltı, Antalya, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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