Antalya'da kurye kazada fırlayarak yaralandı, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da kurye kazada fırlayarak yaralandı, o anlar kamerada

Geniş Video İzle

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kurye yaralandı. Kaza sırasında motosikletten fırlayan kuryenin o anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

14.08.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kurye kazada fırlayarak yaralandı, o anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kurye yaralandı. Kaza sırasında motosikletten fırlayan kuryenin o anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Şakrak Caddesi ile 180 Sokak kesişiminde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çift şeritli yolda seyir halinde bulunan Emircan Çatin'in kullandığı 07 AZY 401 plakalı Honda marka motosiklet ile karşı yoldan gelerek sola dönmek isteyen Egemen E. idaresindeki 03 EC 606 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, kurye motosikletten fırlayarak önce otomobilin üstüne, ardından kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletli kuryeyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Polis ekipleri, otomobil sürücüsüne ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptıktan sonra alkol testi uyguladı. Alkolmetreye üfleyen Egemen E. alkolsüz olduğu tespit edildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Motor araca çarpmak zorunda kaldı"

Kaza anına şahit olan Cengiz Dere adlı vatandaş, "Araç sağ taraftan gelip sola girerken karşı taraftan motosiklet geliyordu, otomobil motosikletin yolunu kesince motor araca çarpmak zorunda kaldı. Motor sürücüsü arabanın üstüne fırlayıp kaldırıma düştü. Kazayı gören vatandaşlar ambulans çağırdı "dedi.

Fırlama anı kamerada

Motosikletli kuryenin çarpışma anında motosikletten fırladığı ve havada savrulup önce otomobilin üstüne, ardından kaldırıma düştüğü o anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Antalya, 3-sayfa, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kurye kazada fırlayarak yaralandı, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
16:51 Hakan Çalhanoğlu’ndan çok konuşulacak transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 11:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da kurye kazada fırlayarak yaralandı, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement