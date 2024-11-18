Antalya'da Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye Operasyonu

Antalya\'da Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye Operasyonu

Antalya'da bir apartmanın ikinci katındaki demirler arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Vatandaşlar ve turistler, kurtarma operasyonunu merakla izledi.

18.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Antalya'da bir apartmanın ikinci katında demirler arasında mahsur kalan kedinin itfaiye ekibi tarafından kurtarma çalışması çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından merakla izlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan bir apartmanın ikinci katında ki demirler arasında mahsur kalan kediyi gören bölge esnafı kedi uzun süre bulunduğu yerden inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiyeden yardım istedi. Sepetli araç ile verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip kediyi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı. Apartmanın ikinci kat seviyesine uzatılan sepetteki itfaiye eri normal yollarla ulaşamayınca hayvan yakalama aparatı ile kediyi bulunduğu yerden çıkarmak istedi.

Turistler meraklı gözlerle izledi

Ancak ürken kedi bulunduğu yerden hızla uzaklaştı. Kedinin geçtiği alana uzatılan sepetteki itfaiyeci uzun süre uğraşmasına rağmen kedi çevik bir hamle ile bir kez daha kaçmayı başardı. Bu kentin en işlek noktalarından birisinde gerçekleştirilen kedi kurtarma operasyonunu vatandaşlar ve yabancı turistler film izler gibi meraklı gözlerle izledi. Bazı turistlerin itfaiye erinin kurtarma çalışmasını cep telefonu ile kayda aldığı görüldü. İtfaiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen kedi yakalanamayınca ekip bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye Operasyonu - Son Dakika

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