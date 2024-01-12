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Antalya'da Midibüs ve Kamyonet Çarpışması: 9 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Midibüs ve Kamyonet Çarpışması: 9 Yaralı

Antalya'da havalimanına personel taşıyan bir midibüs, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kazada sıkışan sürücü ve bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya\'da Midibüs ve Kamyonet Çarpışması: 9 Yaralı
12.01.2024 - 15:29,
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Antalya'da havalimanına personel taşıyan midibüsün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Midibüs içinde sıkışan sürücü ve bir kişi itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13. 30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Havalimanı'na personel götüren Türkay A. idaresindeki 07 C 2175 plakalı midibüs, aynı yönde ilerleyen ve üzeri inşaat malzemesi yüklü olan 07 FKJ Atilla K. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüsün sağ tarafı hurdaya döndü ve sürücü dahil iki kişi sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve 7 kişi kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, iki kişiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı. İtfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışmayla önce Bülent A. ve ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Midibüsün ön camından alınan yaralı, ardından ambulansa alındı. Sürücü Türkay A. ise aracın arka kapısından indirilip ambulansa götürüldü. Çoğunluğu kafa bölümünden yaralı olan Kübra K., Fatma Ç., Şefik A., Halime A., Soner S., Esma A. ve Bülent A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feci kazada muavin bölümünde kimsenin olmaması can kaybını önledi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte duran kamyonete midibüsün arkadan çarptığı an yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Midibüs ve Kamyonet Çarpışması: 9 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Midibüs ve Kamyonet Çarpışması: 9 Yaralı - Son Dakika
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