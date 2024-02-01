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Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada

Antalya\'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada

Antalya'da aynı güzergahta ilerleyen minibüs ve iki kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet sürücüsünün, önünde yavaşlayan araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdiği ve kanala uçtuğu görüldü. Kazada sürücü sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.02.2024 16:41
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Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada

Önünde yavaşlayan araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdiği ve kanala uçtu

ANTALYA - Antalya'da aynı güzergahta ilerleyen minibüs ve iki kamyonet çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün, önünde yavaşlayan araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdiği ve kanala uçtuğu görüldü.

Kaza, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı güzergahta, Çallı istikametine seyir halinde bulunan Muhammet Yanık idaresindeki O7 ADU 026 kapalı kasa kamyonet, Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 minibüs ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve açık kasa kamyonet geldikleri yöne ters dönerken, kapalı kasa kamyonet ise sağdaki refüjü aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü. Kanalda asılı kalan kamyonet içinde sürücü Muhammet Yanık sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kanal içine inen itfaiye, sıkışan Muhammet Yanık'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmada itfaiye makas yardımıyla açtığı kapıdan Yanık'ı çıkardı. Sedyeye alınan Yanık, vatandaşların yardımıyla tahliye edilip ambulansa alındı. Yanık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı ve bulvar üzerindeki araçları kaldırdı. Çok sayıda vatandaş ise kurtarma çalışmasını ilgiyle izledi. 07 CFL 78 plakalı kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan kaza anları yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde kamyonet sürücüsünün, önünde yavaşlayan araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdiği ve kanala uçtuğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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