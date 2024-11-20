Antalya\'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde dün meydana geldi. Kenan G.'nin kullandığı 07 J 2011 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yöndeki Mahsum B.'nin kullandığı 33 APU 751 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Özcan K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde trafikten çekili olduğu belirlenen motosiklet bağlanarak, yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA