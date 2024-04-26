Antalya'da fazla yolcu taşıyan minibüsten ilginç görüntüler - Son Dakika
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Antalya'da fazla yolcu taşıyan minibüsten ilginç görüntüler

Antalya\'da fazla yolcu taşıyan minibüsten ilginç görüntüler

Antalya'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde fazla yolcu taşıyan bir minibüsten tam tamına 35 turist indi. Denetimler sonucunda minibüs şoförlerine para cezası ve ceza puanı uygulandı. Ayrıca, kırmızı ışık ihlali yapan bir ATV'li turist de trafik ekipleri tarafından durduruldu.

26.04.2024 12:34
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Antalya'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde birçok minibüse fazla yolcudan ceza uygulanırken, turizm bölgesinden gelen minibüsten inen yolcu sayısı görenleri şaşkına çevirdi. 16 kişi kapasiteli minibüsten tam tamına 35 turist inerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla Manavgat'ın farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında karşılaşılan bazı olaylar görenleri hayrete düşürüyor. Turizm bölgesinden gelen 16 kişi kapasiteli bir minibüsten 35'in üzerinde yolcu inerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Denetim sırasında kapısı açılan minibüsten fazla yolcudan dolayı turistlerin hızla inmek zorunda kaldığı gözlendi. Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs şoförlerine 540 TL para cezası ve 10 ceza puanı uygulandı.

ATV'li turist kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etti

Yanında eşiyle birlikte kiraladıkları ATV araç ile Manavgat'a gelen yabancı uyruklu turist ise kırmızı ışık ihlali yaptığı için trafik ekipleri tarafından durdurulurken trafik ekiplerine itiraz etti. Uzun süre itiraz eden turist, kendisinin geçtiği sırada trafik ışığının turuncu olduğunu söylemesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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