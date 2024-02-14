Antalya'da motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'da motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama kaldırıldı

Antalya\'da motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama kaldırıldı

Antalya'da olumsuz hava şartlarından dolayı motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik getirilen kısıtlama, 5 ilçede alınan kararla kaldırıldı. Kask ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda uyarı yapıldı.

14.02.2024 11:18  Güncelleme: 11:22
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Antalya'da olumsuz hava şartlarından dolayı motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik 5 ilçede getirilen kısıtlama kaldırıldı.

Antalya'da dün gece yaşanan ve gün boyu etkili olan kuvvetli yağmur karşısında motokuryelerin Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu'da trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama getirilmişti. Kısılama valilik tarafından alınan kararla kaldırıldı. Yapılan uyarıda, "Kask ve koruyucu ekipmanları takmadan trafiğe çıkmayalım" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama kaldırıldı - Son Dakika
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