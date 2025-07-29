Antalya’da Motosiklet Denetimi: 80 Araç Men Edildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 3 bini aşkın sürücü kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen 80 araç trafikten men edilirken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Bir Kural Bir Ömür" projesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde şok motosiklet denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 3 bin 151 motosiklet ve sürücü kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan ve tescil plakası olmayan 80 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, hakkında arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA