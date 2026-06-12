Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
12.06.2026 09:48
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Manavgat'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip Gençlik Merkezi istikametine gitmekte olan Emre Ç. Y.'nin kullandığı 07 BLH 096 plakalı motosiklet, 5001 sokak kesişimine geldiğinde karşı istikamette gelip 5001 sokağa dönmek isteyen Eyüp K. Ç'nin kullandığı 07 ANS 007 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Baturalp Serdar Baturalp:
    ne yazık ki bu kazalar devam edecek çünkü herkes acele ediyo ve araç kullanırken telefona bakıyo yetkililer ceza keseyo ama sonuç yok sorun çok derin oturmuş toplumda 0 0 Yanıtla
  • Ferda Öztürk Ferda Öztürk:
    yahu bu kadar kaza olmasının sebebi trafiğin kontrolsüz olması bence herkes kuralları çiğniyo polis de takip etmiyo kültür meselesi artık insanlar kurallara uymayı önemsemiyo eskiden böyle değildi 0 0 Yanıtla
  • Levent Aygun Levent Aygun:
    bu tür kazalar her gün oluyo da kimse çözüm bulmuyo diye düşünüyorum ben biraz da şoförlerin dikkat eksikliği var 0 0 Yanıtla
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