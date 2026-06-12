Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip Gençlik Merkezi istikametine gitmekte olan Emre Ç. Y.'nin kullandığı 07 BLH 096 plakalı motosiklet, 5001 sokak kesişimine geldiğinde karşı istikamette gelip 5001 sokağa dönmek isteyen Eyüp K. Ç'nin kullandığı 07 ANS 007 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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